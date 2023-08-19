США "глубоко обеспокоены" из-за возможного сотрудничества КНДР и РФ в ядерно-ракетной сфере

США, Япония и Южная Корея договорились удвоить усилия по наблюдению за северокорейскими запусками баллистических ракет.

В Соединенных Штатах выразили глубокую обеспокоенность по поводу возможного сотрудничества диктаторских режимов РФ и КНДР в сфере ракетно-ядерных технологий.

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Об этом информирует The Guardian.

Представители Белого дома заявили о своей обеспокоенности во время саммита США, Японии и Южной Кореи.

На пресс-конференции по итогам саммита президент США Джо Байден заявил, что три страны договорились удвоить усилия по наблюдению за северокорейскими запусками баллистических ракет.

"Мы вдвое увеличиваем обмен информацией, включая северокорейские запуски ракет и киберактивность, укрепляем наше сотрудничество по противоракетной обороне, и, что важно, мы все обязались быстро консультироваться друг с другом в ответ на угрозы для кого-либо из наших стран с любой -какого источника", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Кроме того, мы ранее информировали, что министерство объединения Южной Кореи заявило, что КНДР готовится приступить к поставкам России оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.

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