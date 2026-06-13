Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп приостановил подготовку потенциальной масштабной наземной операции в Иране, которая, по данным СМИ, могла быть направлена на захват запасов высокообогащенного урана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

По данным телеканала, в конце мая глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн срочно прибыл в штаб-квартиру Центрального командования США во Флориде, где ему представили детали возможного плана операции.

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После этого он доложил Дональду Трампу о нескольких сценариях действий. Однако президент США решил поставить подготовку на паузу после предупреждений военных по поводу серьезных последствий.

Американские военные, по оценкам источников, предупреждали, что такая операция могла бы привести к значительным потерям среди личного состава, масштабному ответу Ирана и серьезным потрясениям для мировой экономики.

По информации CNN, для реализации плана могло потребоваться привлечение сотен американских спецназовцев и практически полноценная наземная операция.

«По сути, нам пришлось бы вторгаться в Иран», — отметил один из источников телеканала.

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Особую сложность составляет то, что основные запасы высокообогащенного урана, по данным СМИ, размещены на объектах в Фордо, Натанге и Исфахане, которые находятся под землей и имеют сложную систему защиты.

По оценкам МАГАТЭ, Иран владеет примерно 970 фунтами (более 440 кг) высокообогащенного урана, который в случае дальнейшего обогащения может быть использован для создания до десяти ядерных боезарядов.

Американская разведка утверждает, что имеет представление о расположении основных запасов ядерного материала благодаря спутниковому наблюдению.

На фоне этих событий США и Иран в последние дни обменивались ударами после инцидента с ущербом американского вертолета AH-64 Apache вблизи Ормузского пролива. Несмотря на это, стороны продолжают дипломатические контакты по поводу возможного ядерного соглашения.

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По словам Трампа, переговоры приблизились к потенциальной договоренности, которая может предусматривать демонтаж ядерной программы Ирана и открытие Ормузского пролива для международного судоходства.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали снижаться после того, как президент США Дональд Трамп отменил военные удары по Ирану.

Мы ранее информировали, что Трамп похвастался, что «победил» в войне с Ираном и анонсировал мирное соглашение в ближайшее время.

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