США готовы к любым сценариям России: "Стоим на страже 24 часа в сутки"

В настоящее время Вашингтон не видит признаков подготовки к применению вооружения.

Соединенные Штаты Америки готовы к любым ядерным сценариям со стороны агрессорки России. Впрочем, в Вашингтоне не видят изменений в ядерных позициях РФ.

Об этом сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, Белый дом продолжает следить за ситуацией. Райдер подчеркнул, что пока ничего не свидетельствует, что Москва решила применить ядерное оружие.

"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь прибегать к подробностям, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю", — говорит представитель Пентагона.

Генерал отметил, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет.

Ядерные угрозы Путина

Кремлевский диктатор не первый день терроризирует мир ядерным оружием. Украинский резидент Владимир Зеленский считает, что риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначен, "российские власти любят жизнь".

Глава Кирилл Буданов считает, что использование тактического ядерного оружия ускорит распад РФ. Впрочем, отмечает он, пока Москва не готова к применению такого оружия.

Следят за угрозами диктатора и другие страны мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что в настоящее время низкий риск ядерного удара России по Украине.

Если же Кремль к такому шагу прибегнет, мир на это ответит, предупредил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Российская армия будет уничтожена неядерными средствами, говорит он.

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