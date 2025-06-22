США готовы к переговорам с Ираном и предостерегают от "самой большой ошибки"

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио предостерег Иран от ответных мер на американские удары по иранским ядерным объектам, назвав такие возможные действия «худшей ошибкой, которую они когда-либо совершали».

Об этом он сказал в программе Sunday Morning Futures на Fox News.

По его словам, американское предложение по дипломатическим переговорам с Ираном все еще открыто, и что изменение режима «не является целью» Соединенных Штатов.

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Рубио отметил, что перед нанесением удара по ядерным объектам Ирана, руководство Исламской республики пыталось вступить в «фиктивные переговоры», чтобы «разыграть» президента США Дональда Трампа.

Глава Госдепа США отверг опасения, что авиаудары США по ядерным объектам Ирана могут разжечь более широкий конфликт.

«Я думаю, что мир сегодня безопаснее и стабильнее, чем был 24 часа назад», — сказал он.

При этом Марко Рубио заявил, что Иран может стать объектом дальнейших ударов, если будет настаивать на сохранении «секретной» ядерной программы.

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Напомним, в России удар США по ядерным объектам Ирана назвали нарушением международного права и обвинили американского президента Дональда Трампа в развязывании новой войны