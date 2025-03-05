США готовы к войне с Китаем: глава Пентагона ошеломил заявлением

Китай, по словам Хегсета, быстро увеличивает расходы на оборону и современные технологии.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США "готовы" к войне с Китаем из-за тарифных угроз.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на слова главы Пентагона в эфире Fox News.

"Мы готовы", — сказал Хегсет, когда комментировал заявление КНР о том, что там "готовы сражаться в любой войне".

Хегсет добавил, что США важно "быть сильными", а "те, кто желают мира, должны готовиться к войне".

"Вот почему мы восстанавливаем нашу армию. Вот почему мы восстанавливаем сдерживание в духе воина. Мы живем в опасном мире с мощными, восходящими странами с совершенно иной идеологией", — сказал Хегсет.

По его словам, эти страны "быстро увеличивают свои расходы на оборону, современные технологии".

"Они хотят вытеснить Соединенные Штаты... Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными", — заявил Хегсет.

Напомним, Китай ответил на тарифные угрозы США, заявив, что готов бороться до конца.