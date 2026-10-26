Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американские силы на Ближнем Востоке приведены в готовность к масштабным операциям против Ирана. Удар может быть нанесен в течение 96 часов после соответствующего приказа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

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По словам собеседников, в настоящее время в регионе уже сосредоточено достаточно американских сил для проведения потенциальных атак. Ожидается, что масштаб возможных новых военных операций США будет значительно больше, чем просто поддержание статус-кво с помощью ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить.

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Именно так американские военные действовали после того, как в начале этого года Трамп прекратил полномасштабные боевые операции, отметили источники.

«Это будет масштабная операция», — сказал один из чиновников.

Его оценку разделяют другие действующие и бывшие американские чиновники, осведомленные с внутренними дискуссиями по военному планированию. Часть из них считает, что главный вопрос сейчас заключается не в том, примет ли Трамп решение о начале операции, а в том, когда он это сделает.

Когда Трамп может приказать начать новую операцию против Ирана

По оценкам собеседников, соответствующий приказ может быть отдан в любой момент до конца года. В то же время, наиболее вероятным периодом для такого решения они называют время после промежуточных выборов в США.

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Американским военным может быть сложнее эффективно уничтожить все потенциальные цели в Иране, поскольку его силы уже лучше изучили тактику США.

В то же время, Центральное командование США и Пентагон продолжают формировать широкий перечень потенциальных целей. В него в частности вошли энергетическая инфраструктура Ирана, военные и ядерные объекты.

По словам американских чиновников, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях после промежуточных выборов. В то же время, по их оценкам, президент склоняется к проведению масштабной военной операции.

В то же время, чиновники отмечают, что глава Белого дома уже неоднократно демонстрировал готовность к определенным шагам, однако в конце концов отказывался от них непосредственно перед реализацией.

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В Белом доме ситуацию не прокомментировали.

«Министерство является организацией, занимающейся планированием, и его задача заключается в разработке и реализации военных вариантов, которые предписывает президент», — сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Как на операцию США ответят Иран и хуситы

По данным двух ознакомленных с ситуацией источников, последние оценки американской разведки свидетельствуют, что Иран и поддерживаемые им повстанцы-хуситы очень серьезно рассматривают возможность возобновления атак со стороны США и, вероятно, Израиля.

Если США и Израиль начнут новую военную операцию против Ирана, Тегеран и хуситы, вероятно, практически сразу ответят. Источники, осведомленные о последних оценках американской разведки, рассказали, что речь идет о возможных атаках на американский персонал и объекты по всему региону, а потенциально и за его пределами.

Ранее CNN сообщал, что в рассекреченной докладной записке директора Национальной разведки США Джея Клейтона госсекретарю Марко Рубио от 23 октября отмечается, что разведка установила: «Иран существенно активизировал усилия по осуществлению атак против американского персонала», а подготовка таких операций «достигла продвинутых стадий как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах».

По оценке американской разведки, Иран и хуситы, вероятно, не планируют превентивных атак, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации против американских военных или Израиля. Однако в случае первого удара со стороны США или Израиля по Ирану они, по словам одного из источников, без колебаний нанесут ответный удар.

США вывозят дипломатов с Ближнего Востока

По данным источника, одной из причин, по которым США, как ожидается, в ближайшие дни продолжат непублично сокращать присутствие своих дипломатов на Ближнем Востоке, является именно угроза со стороны Ирана и хуситов.

Распоряжение о выезде американского персонала издано только в отношении посольства США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По словам одного из собеседников издания, аналогичные приказы, вероятно, получат и другие дипломатические учреждения США в регионе.

В представительствах, где приказов о выезде не будет, ожидается сокращение количества сотрудников до установленного лимита.

Как сообщил американский чиновник, военнослужащим США, которые не принадлежат к ключевому персоналу и должны были отправиться на Ближний Восток в рамках следующей ротации, сообщили об отмене их отправки. По словам собеседника, такой шаг может свидетельствовать о приближающейся новой эскалации в регионе.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас

В воскресенье командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер посетил Ормузский пролив. Параллельно американские военные продолжают блокировать иранские порты и способствовать прохождению судов через стратегически важный водный путь.

В CENTCOM заявили, что Купер во время полета на вертолете над проливом «ознакомился с текущей оперативной обстановкой». Также он встретился с военнослужащими, которые занимались очищением водного пути от иранских мин.

«Мы продолжаем бок о бок стоять с нашими партнерами в странах Персидского залива и представителями судоходной отрасли. Этот визит подчеркивает нашу твердую приверженность обеспечению дальнейшей свободы судоходства через Ормузский пролив», — заявил Купер в пресс-релизе.

Несмотря на то, что через пролив проходит все больше танкеров, цены на нефть остаются высокими. Одной из причин является сохранение риска возможных атак со стороны Ирана.

Один из американских чиновников заявил, что нынешняя ситуация вокруг Ормузского пролива является «неприемлемым» в долгосрочной перспективе статусом-кво. Если дипломатического прорыва в последний момент не будет, это может стать одним из факторов, которые подтолкнут Трампа к военным действиям.

В то же время остается непонятным, есть ли у администрации Белого дома более широкая стратегия по завершению конфликта.

Израиль настаивает на новых ударах по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал за проведение новых атак против Ирана. Однако американские чиновники призвали его отложить такие действия до момента, когда администрация Трампа будет готова провести совместную операцию. Об этом сообщили два американских чиновника и израильский источник в сфере безопасности.

«Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа провести совместную атаку на Иран до выборов, но Трамп не дал зеленого света», — сообщил израильский источник в сфере безопасности.

В офисе премьер-министра Израиля эти утверждения отрицали, назвав их «фейковыми новостями».

По словам израильского источника, одной из причин, по которой Трамп не согласился на проведение операции, могла стать позиция начальника Генштаба Армии обороны Израиля Эяля Замира. Он заявил американскому главе Объединенного комитета начальников штабов, генералу Дэну Кейну, что атака может негативно повлиять на выборы в Израиле и повлечь за собой их перенос.

В воскресенье израильский телеканал Channel 12 News сообщил о «беспрецедентном» противостоянии между Замиром и Нетаньяху, возникшем менее чем за 48 часов до голосования во вторник. По данным телеканала, Замир получил от политического руководства указание, связанное с Ираном, однако попросил провести детальное обсуждение и получить юридические разрешения перед его выполнением. Причиной стала его обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к просчету и спровоцировать немедленный конфликт.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал эту информацию «совершенно безосновательной и ложной».

Третий осведомленный с ситуацией источник рассказал, что Израиль в течение последней недели готовился к возможности нанести новые удары по Ирану и пытался заручиться поддержкой американских чиновников для проведения и дополнения этих атак.

Израиль мог отложить удары по Ирану — в чем дело

В то же время, высокопоставленные представители США, в частности Трамп, призвали израильскую сторону воздержаться от таких действий. Они дали понять, что в ближайшее время Вашингтон и Иерусалим могут провести совместные военные операции.

По словам всех источников, Израиль, вероятно, временно отложил планы по новым ударам, но продолжает готовиться к возможным совместным операциям с США. Скорее всего, их проведение может состояться уже после американских промежуточных выборов.

Один из источников, осведомленный о ситуации, отметил, что Израиль, среди прочего, согласился отложить новые атаки из-за необходимости в американской поддержке для противоракетной обороны. В случае удара Иран и хуситы, вероятно, попытаются нанести ответный удар. В то же время, запасы израильских оборонных боеприпасов значительно сократились в результате войны.

Последние оценки американской разведки свидетельствуют, что Нетаньяху и его союзники до сих пор не сформировали четкую стратегическую цель. По словам источника, их задачами остаются демонстрация определенного «прогресса» и дальнейшее ослабление иранского режима.

На этой неделе во время выступления на церемонии выпуска в Армии обороны Израиля Нетаньяху заявил, что поставил перед войском, «Моссадом» и другими силовыми структурами задачу свергнуть режим в Иране.

«Планы готовы и ждут одобрения Трампа. Это может произойти после промежуточных выборов», — сообщил изданию тот же источник.

Напомним, ранее Трамп заявил о необходимости принять окончательное решение по Ирану — заключить соглашение или нанести новые военные удары. Президент США подчеркнул, что Вашингтон не будет участвовать в безрезультатных переговорах.

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