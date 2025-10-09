США готовы передать Украине оружие, способное нанести РФ "серьезный вред" - Витакер сделал заявление

Посол США в НАТО Мэтью Витакер / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки в будущем могут предоставить Украине такой арсенал, который будет иметь потенциал для нанесения «серьезного вреда» Российской Федерации.

Об этом во время Рижской конференции заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Американский дипломат, комментируя перспективы возможной передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, отметил, что не намерен опережать какие-либо официальные объявления, которые могут поступить из Белого дома.

Реклама

Витакер подчеркнул, что США обладают «мощным вооружением», которое может нанести «серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору».

Ускорение помощи и давление на Кремль

Дипломат подчеркнул, что ускорение пакетов помощи является прямым свидетельством решимости НАТО и США поддерживать Украину.

«Речь идет не только о системах противовоздушной обороны для защиты украинцев, но и о чрезвычайно мощном вооружении, которое украинцы могут непосредственно применять на поле боя», — пояснил Витакер.

По его словам, эти шаги стратегически усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина, заставляя его в конце концов сесть за стол переговоров по миру в Украине.

Реклама

«Это (снабжение — ред.) может изменить расчеты (Путина — ред.). Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пора для переговоров. Как говорил президент Трамп, у нас еще много карт в рукаве», — добавил топдипломат.

Витакер также упомянул недавний оптимизм Трампа относительно потенциальной способности Украины вернуть свои территории, заметив, что это определенный сигнал. Он подчеркнул, что конечная цель Соединенных Штатов — просто прекращение убийств.

Напомним, в Европе анонсировали более жесткие санкции против России. Пакет разработан в координации с Вашингтоном. Его планируют принять в ближайшее время.

Ранее говорилось, что Белый дом готов поделиться разведданными с Киевом, чтобы облегчить нанесение ударов по энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре на территории России.