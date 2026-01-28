США готовы снова применить силу в Венесуэле: детали от Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения силы, чтобы добиться максимального сотрудничества со стороны Венесуэлы и ее временного президента Дельси Родригес.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Bloomberg.

Он отметил, что Соединенные Штаты надеются на рациональную позицию временного президента Венесуэлы Дельси Родригес, однако готовы к жестким действиям в случае, если дипломатические и экономические рычаги не дадут результата.

Реклама

«Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не сработают», — заявил Рубио выступая для Сенатского комитета по международным отношениям.

Он отметил, что они надеются, что до этого не дойдет, но «Соединенные Штаты никогда не будут уклоняться от своего долга перед американским народом и от выполнения своей миссии в Западном полушарии».

По словам госсекретаря, Дельси Родригес взяла на себя обязательства открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им приоритетный доступ к добыче и направлять доходы от продажи нефти на закупку товаров из США.

Слушания в Сенате стали первым публичным появлением Рубио в Конгрессе после сложной операции американских сил в Каракасе, в результате которой 3 января был задержан бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Реклама

Ожидается, что позже в среду Марко Рубио проведет встречу с Марией Кориной Мачадо в Государственном департаменте США после завершения слушаний в Сенате.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел результативные переговоры с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес.