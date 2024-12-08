Падение Асада: Байден рассказал, планируют ли США сотрудничать с оппозицией Сирии

Байден добавил, что США будут поддерживать Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан на фоне возможных угроз со стороны Сирии.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с сирийской оппозицией во время передачи властей.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает MSNBC.

Он отметил, что в Сирии наступил переломный момент: ситуация рискованная и неопределенная, но ее можно использовать для построения лучшего будущего.

"Этот режим (Асада — ред.) издевался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", — заявил Байден.

Руководит наступлением сирийской оппозиции Абу Мохаммед аль-Джулани, возглавляющим "Гаят Тахрир аш-Шам" (HTS).

Напомним, что в Сирии оппозиционные силы заявили, что теперь контролируют власть в республике. По информации российских СМИ, бывший президент Башара аль-Асада, возглавлявший страну с 2000 года, сбежал из Дамаска в Москву. Он с семьей прилетел в столицу РФ. Также пока нет информации о том, кто теперь будет управлять Сирией в это сложное время.