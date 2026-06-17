США готовы вернуть санкции против российской нефти: Трамп сделал новое заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил , что американская администрация рассматривает возможность возвращения санкций против российского нефтяного сектора. По его словам, Вашингтон готов прибегнуть к жестким экономическим шагам в случае дальнейшей эскалации со стороны Кремля.

Речь идет, прежде всего, об ограничениях, которые могут ударить по экспорту российской нефти — одному из ключевых источников наполнения бюджета РФ. В Белом доме отмечают, что санкционный механизм остается одним из главных инструментов давления на Москву.

Заявление Трампа прозвучало на фоне активного обсуждения новых международных шагов по усилению экономического давления на Россию из-за продолжающейся войны против Украины.

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Ранее США и европейские партнеры уже вводили масштабные ограничения против российского энергетического сектора, однако теперь в Вашингтоне допускается новый раунд санкций.

Напомним, Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать – «ее война никогда не станет нормой» . Президент Украины очертил главные приоритеты и поблагодарил партнеров за поддержку.

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