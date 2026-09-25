США готовят изменения для украинских беженцев: новый поворот с защитой TPS

Статуя Свободы / © pexels.com

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Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о продлении статуса временной защиты (TPS) для украинских беженцев. Инициатива призвана предотвратить массовые депортации накануне завершения срока действия действующих мер 19 октября.

Об этом сообщает The Kyiv Independent.

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Американские сенаторы Ричард Блюменталь, Лиза Мурковски, Крис Кунс и Билл Кэссиди выступили с инициативой продлить действие TPS для украинцев.

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«Украинцы, ищущие здесь безопасности, убегают от невероятного ужаса на родине — кровавых ракетных и дроновых ударов, безжалостного похищения детей, холодной зимы без отопления. Заставить их вернуться к таким жестоким условиям было бы вершиной бесчеловечности», — заявил Блюменталь.

TPS является законным иммиграционным статусом, предоставляемым США гражданам государств, в которые они не могут безопасно вернуться. Для украинцев он был введен в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России. Действующий срок защиты для граждан Украины истекает 19 октября.

Согласно данным Института миграционной политики, на февраль 2026 года TPS в США имели более 101 тыс. украинцев.

Владельцы этого статуса защищены от депортации федеральными органами США, в частности, Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), а также получают право на работу. В то же время TPS не позволяет автоматически получить постоянное местожительство или гражданство США. В настоящее время этот статус распространяется, в частности, на граждан Сальвадора, Ливана, Судана, Украины и Венесуэлы.

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«Мы не должны заставлять украинцев, которым мы разрешили въехать в США и которые находятся здесь легально и вносят вклад в жизнь наших общин, возвращаться в зону активных боевых действий», — заявила Мурковски.

Она отметила, что подготовленный законопроект обеспечит украинским беженцам в США стабильность и защиту, «необходимую для того, чтобы продолжать жить и работать здесь, пока не будет безопасно вернуться домой».

Инициатива сенаторов появилась на фоне шагов администрации президента США Дональда Трампа, которая летом начала выступать за сокращение действия программ TPS.

Ранее после решения Верховного суда США от 25 июня американская администрация получила возможность прекращать действие временной защиты. В результате сомалийские граждане, Южного Судана, Сирии и Гаити потеряли TPS.

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Напомним, ранее стало известно, что администрация США готовится аннулировать туристические и бизнес-визы (B1/B2), выданные в 2016-2026 годах иностранцам, которые после въезда в страну обратились за убежищем. Это может затронуть до 200 тыс. человек и стать самым большим массовым аннулированием виз в истории США.

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