США готовят новое оружие для Украины, которое сможет бить по солдатам КНДР

В случае участия военных из Северной Кореи в боевых действиях против Украины они станут законными военными целями.

В ближайшие дни США объявят новый пакет военной помощи для Украины, в котором будут средства противовоздушной обороны, бронетехника и другое важное вооружение.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Южной Кореи.

"Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", – отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что подробности нового пакета будут объявлены дополнительно. При этом он подчеркнул, что в случае участия военных из КНДР в боевых действиях против Украины они станут законными военными целями.

Напомним, ранее Энтони Блинкен сообщил, что в России находятся 10 тысяч северокорейских военных, около 8 тысяч из которых переброшены в Курскую область.

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