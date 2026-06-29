США готовят новое поколение ядерного оружия: разрабатывают ВМС

Бронемашина Triden II D5 находится в эксплуатации более трех десятилетий благодаря последовательным программам продления срока службы.

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ВМС США работают над модернизацией морской составляющей американской ядерной триады. Речь идет о создании баллистической ракеты нового поколения для запуска с подлодок и разработке первой за почти 40 лет новой ядерной боеголовки США.

Об этом говорится в материале Interesting Engineering.

В центре программы – ракета Trident II D5 Life Extension 2 и боевая часть W93/Mk7. Вместе они должны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС США до второй половины XXI века.

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Модернизация происходит на фоне подготовки американского флота к замене подлодок класса Ohio новыми атомными ракетоносцами класса Columbia.

Нынешняя ракета Trident II D5 впервые поступила на вооружение подлодок класса Ohio 1990 года. Она считается одной из самых надежных баллистических ракет подводного базирования. Предыдущая программа продления ресурса позволила модернизировать электронику и системы наведения, чтобы ракета D5LE оставалась в строю до 2040-х годов.

Впрочем, в ВМС США считают, что дальнейших точечных обновлений уже недостаточно из-за старения компонентов и новых требований для подлодок класса Columbia.

Именно поэтому флот разрабатывает D5LE2 — гибридную систему, соединяющую проверенные элементы двигателей с новой авионикой, системами наведения и модернизированной архитектурой.

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2025 программа прошла ключевой этап и перешла к фазе инженерно-технической и производственной разработки. Ввод первой партии в эксплуатацию запланирован на 2039 год финансовый год.

Параллельно ВМС США вместе с Национальным управлением ядерной безопасности разрабатывают W93/Mk7. Это первая новая американская программа по созданию ядерной боеголовки почти за четыре десятилетия.

Технических деталей о W93 в открытом доступе немного. Ожидается, что новая боеголовка заменит устаревшие элементы нынешнего арсенала и будет совместима с будущими баллистическими ракетами подводного базирования.

Программа также связана с британскими подлодками нового поколения класса Dreadnought, объясняющими продолжительным стратегическим сотрудничеством США и Великобритании.

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К слову, США привлекают автогигантов General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk. Президент Дональд Трамп заявил, что компании ведут переговоры о перепрофилировании своих заводов под оборонные нужды. Такой шаг направлен на наращивание производства вооружения для пополнения истощившихся после последних конфликтов американских запасов.

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