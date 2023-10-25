США готовят новую помощь Украине на $150 млн: какое оружие будет в пакете

ВСУ получат ракеты для HIMARS и другие боеприпасы, среди которых будут 155-мм снаряды.

В среду, 25 октября, США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине. В пакет стоимостью до 150 миллионов долларов войдут ракеты HIMARS и другие боеприпасы.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информированных американских чиновников.

По информации источников издания, американская оборонная помощь будет содержать дополнительные ракеты GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS), противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм снаряды.

Недавно возникли опасения, что поставки 155-мм снарядов в Украину могут не состояться, поскольку в них нуждается другой партнер США – Израиль, который ведет боевые действия с палестинской группировкой ХАМАС после нападения 7 октября.

Однако Вашингтон заявил, что способен обеспечить военные потребности в этих боеприпасах как Тель-Авива, так и Киева.

“155-мм снаряды – то, что совпадает для обеих стран. Но это единственная плоскость, где потребности совпадают. И по нашей оценке у нас нет проблем, чтобы поставлять это вооружение обеим странам”, – заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Ожидаемый в среду пакет — уже 49-й случай использования президентских полномочий перенаправить оружие из запасов США украинской армии.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов.

Напомним, ранее появилась информация в американской прессе, что Пентагон планирует послать в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.

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