Политически влиятельная кубинская американская община Флориды давит на президента Дональда Трампа, чтобы он полностью устранил коммунистическое руководство Кубы. В Белом доме не исключают военного вмешательства.

Об этом пишет издание Politico.

Администрация Трампа ранее ввела энергетическую блокаду Кубы и расширила санкционное давление на остров, в частности через исполнительный указ, обнародованный в пятницу, одновременно ведя переговоры с режимом. Но Трамп и другие должностные лица администрации отметили, что какое-то соглашение по экономическим реформам может их пока удовлетворить.

Экономические изменения, на которых настаивают США на Кубе, включают приватизацию государственных предприятий, разрешение на увеличение иностранных инвестиций, предоставление кубинским гражданам лучшего доступа к Интернету и обязательства кубинцев покупать энергоносители в США, утверждает человек, знакомый с мнением команды Трампа.

Однако, такие полумеры со стороны США могут не устроить политически активную кубинскую общину.

Сенатор штата от Республиканской партии Илеана Гарсия предупредила, что если США не предпримут военных действий, не вмешаются иным образом и не будут иметь план «свержения режима» на Кубе, то будущая президентская библиотека Трампа, которую планируют построить в центре Майами, будет восприниматься как «бельмо на глазу» рядом с Башней Свободы, которая когда-то была центром обработки кубинских беженцев.

Сенатор предупредила, что бездействие на Кубе «безусловно» повлияет на то, как будут голосовать люди в Южной Флориде, «особенно после лет риторики и обещаний» устранить коммунистический режим.

Кубинские американцы являются политически влиятельной силой в этом штате и одними из самых преданных сторонников Трампа. Их энтузиазм является ключевой причиной того, что республиканцы закрепились в Южной Флориде.

Человек, знакомый с мнением администрации Трампа, сказал изданию, что Белый дом рассматривает «кинетическую силу», то есть военные варианты, на Кубе, но акцент остается на дипломатии и убеждении режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере.

Какова ситуация на Кубе

Куба столкнулась с углублением борьбы с тем, как США прекратили поставки нефти из Венесуэлы и пригрозили ввести санкции против других стран, которые пытались поставлять нефть (хотя в конце марта позволили российскому танкеру доставить сырую нефть).

Остров пострадал от отключений электроэнергии, которые нарушили транспорт, здравоохранение, водоснабжение и поставки продуктов питания.

«Такое ощущение, что рано или поздно клапан лопнет», — сказал американский чиновник, знакомый с условиями на Кубе, которому предоставлена анонимность, поскольку он не имел права выступать публично.

Напомним, президент Дональд Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты могут немедленно взять Кубу под контроль, потому что остров «в беде». В то же время американский президент связал возможные дальнейшие шаги США с войной против Ирана. По его словам, Вашингтон сначала должен «завершить одно дело», после чего сможет перейти к кубинскому направлению.

