США готовят новые санкции против режима Лукашенко и объявят их в годовщину выборов в Беларуси, — CNN

О новых санкциях против Беларуси изданию сообщил источник в Конгрессе.
США готовят новые санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их планируют объявить 9 августа в годовщину президентских выборов в этой стране.
Об этом сообщает CNN.
О новых санкциях против Беларуси изданию сообщил источник в Конгрессе.
"Санкции объявят в день годовщины выборов в этой восточноевропейской этой стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество", — говорится в сообщении.
Пока неизвестно, какие санкции введут против режима самопровозглашенного президента Беларуси. Однако лидер оппозиции Светлана Тихановськая в США рассказала журналистам, что она предоставила администрации Байдена список компаний, монополизированных режимом Лукашенко и его друзьями, в частности речь идет о калийной компании "Беларуськалий", а также о нефтяных, деревообрабатывающих и сталелитейных предприятий.
Санкции, которые ранее ввели против Беларуси Тихановськая назвала символическими и призвала активнее противостоять режиму Лукашенко.
Напомним, Тихановськая считает, что Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины.
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