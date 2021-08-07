США готовят новые санкции против режима Лукашенко и объявят их в годовщину выборов в Беларуси, — CNN

США готовят новые санкции против режима Лукашенко и объявят их в годовщину выборов в Беларуси, — CNN

О новых санкциях против Беларуси изданию сообщил источник в Конгрессе.

США готовят новые санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их планируют объявить 9 августа в годовщину президентских выборов в этой стране.

Об этом сообщает CNN.

О новых санкциях против Беларуси изданию сообщил источник в Конгрессе.

"Санкции объявят в день годовщины выборов в этой восточноевропейской этой стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какие санкции введут против режима самопровозглашенного президента Беларуси. Однако лидер оппозиции Светлана Тихановськая в США рассказала журналистам, что она предоставила администрации Байдена список компаний, монополизированных режимом Лукашенко и его друзьями, в частности речь идет о калийной компании "Беларуськалий", а также о нефтяных, деревообрабатывающих и сталелитейных предприятий.

Санкции, которые ранее ввели против Беларуси Тихановськая назвала символическими и призвала активнее противостоять режиму Лукашенко.

Напомним, Тихановськая считает, что Лукашенко может использовать войска РФ в Беларуси для шантажа Украины.

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