США готовят новый пакет помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов: что в него войдет

Этот пакет может стать одним из последних в рамках оказания помощи действующей администрации США.

Администрация Байдена вскоре объявит пакет помощи Украине. Точное содержание будет объявлено в ближайшие дни.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из источников, в пакет войдут системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

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Этот пакет может стать одним из последних шагов Соединенных Штатов по оказанию прямой военной поддержки Украине. По информации издания, в рамках программы USAI военное оборудование закупают у оборонной промышленности, а не берут из американских запасов, так что на его доставку на поле боя могут уйти месяцы или годы.

"Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать будущее объявление, заявив, что не обсуждают пакеты помощи в сфере безопасности к их официальному объявлению", — подытожили в издании.

Напомним, В Соединенных Штатах Америки считают, что тот объем военной помощи, оказываемой администрацией президента США Джо Байденом, должен обеспечить потребности Украины до конца 2025 года.

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