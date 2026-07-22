США готовят новый шаг помощи: Сенат рассмотрит законопроект о поддержке Украины

Сенат США рассмотрит новую поддержку Украины / © Unsplash

Реклама

Сенат США включил в законодательный календарь проект закона о поддержке Украины. Верхняя палата американского парламента шагнула к рассмотрению законопроекта HR2913 «Закон о поддержке Украины».

Об этом стало известно с сайта Конгресса США.

В Сенате США продвинули рассмотрение законопроекта о поддержке Украины

После прохождения второго чтения документ официально внесли в общую повестку дня Сената под номером 462. Это открывает путь к его обсуждению и голосованию на пленарном заседании.

Реклама

Автором законопроекта о поддержке Украины стал конгрессмен Грегори Микс, подавший ее на рассмотрение еще 14 апреля 2025 года. Сейчас документ также находится в проработке ряда профильных комитетов Палаты представителей — в том числе по иностранным делам, разведке, вооруженным силам, финансовым услугам, бюджету, суду и транспорту.

Параллельно в Сенате продолжается работа по усилению давления на Россию. Еще в начале апреля 2025 года в Сенат внесли законопроект о новых санкциях против РФ, который предусматривает 500% пошлины на импорт товаров из государств, покупающих российскую нефть и сырье.

Недавно скончавшийся соавтор документа Линдси Грэм ранее отмечал, что Сенат настроен принять его в ближайшее время.

Эта инициатива уже получила необходимый политический вес: 13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что президент США Дональд Трамп поддержит двухпартийный санкционный пакет. А 16 июля стало известно, что проект Грэма собрал более 60 голосов сенаторов, чего вполне достаточно для его успешного утверждения.

Реклама

Санкции против РФ: последние новости

Напомним, двухпартийный законопроект о введении новых «адских санкций» против России уже имеет достаточную поддержку для принятия в Сенате США. По данным Axios, документ заручился голосами не менее 61 соавтора, среди которых 39 республиканцев и 22 демократа.

Главным препятствием для продвижения инициативы является нехватка времени, необходимого для вынесения документа на рассмотрение, а конкретные сроки обсуждения пока не определены. В случае одобрения Сенатом, законопроект также должен получить поддержку Палаты представителей.

Новости партнеров