США готовят новый сценарий войны с Ираном: рассматривают введение тысяч военных - СМИ

Американские военные / © Associated Press

Реклама

Администрация Дональда Трампа изучает возможность масштабного усиления военного присутствия на Ближнем Востоке, включая развертывание тысяч американских военных для потенциальных наземных операций против Ирана.

Об этом пишет Reuters

По данным источников в Белом доме, главный фокус сейчас - контроль над стратегическим Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Впрочем, этот сценарий может предусматривать и высадку войск прямо у побережья Ирана.

Реклама

Отдельно в Вашингтоне обсуждается возможная операция на острове Харк — ключевом узле экспорта иранской нефти. Именно через него проходит до 90% нефтяных поставок страны, что делает его критической целью при эскалации.

Также рассматривается вариант применения сил специальных операций по установлению контроля над запасами высокообогащенного урана. При этом источники отмечают: решение о начале наземной операции пока не принято.

В Белом доме заявляют, что Трамп оставляет открытыми все варианты действий. Среди ключевых целей – уничтожение ракетного потенциала Ирана, ослабление его флота и недопущение создания ядерного оружия.

В то же время, такой шаг несет серьезные политические риски для президента США. Внутри страны поддержка новой масштабной войны остается низкой, а сам Трамп ранее обещал избегать затяжных конфликтов.

Реклама

Пока американский контингент в регионе насчитывает около 50 тысяч военных, и он уже готовится к возможному расширению.

В то же время, ранее спикер Конгресса США сделал заявление о войне с Ираном : "миссия скоро завершится".

