США готовят пакет оружия для Украины на миллиард долларов: что в него войдет – Reuters

В частности, пакет может содержать снаряды для артиллерийских ракетных систем и боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Stinger.

США планируют выделить Украине один миллиард долларов военной помощи, как только законопроект о помощи на 60 млрд, принятый в Палате представителей Конгресса, подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди чиновников США.

В этот пакет помощи должны войти:

транспортные средства,

боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Stinger,

снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем,

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм,

противотанковые ракеты для TOW и Javelin.

Также ВСУ, вероятно, получат другое оружие, которое "можно немедленно использовать на поле боя", рассказали собеседники Reuters.

Накануне госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что в США могут и не предоставить Украине оружие и технику на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине.

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