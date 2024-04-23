США готовят пакет оружия для Украины на миллиард долларов: что в него войдет – Reuters

В частности, пакет может содержать снаряды для артиллерийских ракетных систем и боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Stinger.
США планируют выделить Украине один миллиард долларов военной помощи, как только законопроект о помощи на 60 млрд, принятый в Палате представителей Конгресса, подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди чиновников США.
В этот пакет помощи должны войти:
- транспортные средства,
- боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Stinger,
- снаряды для высокомобильных артиллерийских ракетных систем,
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм,
- противотанковые ракеты для TOW и Javelin.
Также ВСУ, вероятно, получат другое оружие, которое "можно немедленно использовать на поле боя", рассказали собеседники Reuters.
Накануне госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что в США могут и не предоставить Украине оружие и технику на всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине.
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