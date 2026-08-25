США готовят рекордную отмену виз: под ударом могут оказаться 200 тысяч человек

США

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Администрация Дональда Трампа готовится аннулировать визы категорий B1 и B2 для иностранцев, которые после въезда в США подали или подают заявления на получение убежища. Если решение будет принято, оно может стать самым большим массовым аннулированием виз в истории США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента и американских чиновников.

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Речь идет о визах, выданных в 2016–2026 годах. Потенциально изменения могут затронуть до 200 тысяч человек.

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Почему визы хотят аннулировать

В Госдепартаменте объясняют, что проверяют иностранцев, въехавших в США в качестве туристов или с деловой целью, но впоследствии решили просить убежище и остаться в стране.

Ожидается, что о решениях могут объявить в ближайшие недели. Он готовится вместе с Министерством внутренней безопасности США.

В то же время аннулирование визы не означает автоматической депортации. Люди, чьи дела об убежище уже рассматриваются, могут перейти к другому иммиграционному статусу.

США усиливают визовую политику

После возвращения Трампа в Белый дом американские власти усилили проверки заявителей на визы и ввели дополнительные ограничения для отдельных категорий иностранцев.

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За последние 18 месяцев Госдепартамент уже аннулировал около 175 тысяч виз, в том числе для людей, обвиняемых или осужденных за преступления.

Новый пересмотр B1 и B2 начался после того, как Госдепартамент получил данные о владельцах таких виз, которые после въезда в США обратились за убежищем.

Напомним, администрация Трампа продолжает ужесточать иммиграционные правила и потребует гарантийный залог в размере 15 тысяч долларов от граждан еще 12 стран, желающих получить американскую туристическую или деловую визу.

В то же время сообщалось, что федеральный судья в США отменила введенную администрацией президента Дональда Трампа политику, которая приостанавливала выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран мира.

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