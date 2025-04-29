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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США готовят санкции против российских банков и "теневого флота": заявление ОП

Новые антироссийские санкции могут быть применены сразу, как только будет указание из Белого дома.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
«Теневому флоту» России грозят санкции США

«Теневому флоту» России грозят санкции США / © pixabay.com

Партнеры Украины из США готовят новые санкции против России. Они собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» и российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил в телеэфире.

«Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций», — сказал Власюк.

Он уточнил, что американцы собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» российской нефти и ОПК страны-агрессора.

«Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций. И только будет указание из Белого дома, очень быстро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры», — рассказал Власюк.

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в США подготовили законопроект о возможности применить дополнительные санкции против России.

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