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США готовят санкции против российских банков и "теневого флота": заявление ОП
Новые антироссийские санкции могут быть применены сразу, как только будет указание из Белого дома.
Партнеры Украины из США готовят новые санкции против России. Они собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» и российского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил в телеэфире.
«Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций», — сказал Власюк.
Он уточнил, что американцы собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» российской нефти и ОПК страны-агрессора.
«Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций. И только будет указание из Белого дома, очень быстро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры», — рассказал Власюк.
Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в США подготовили законопроект о возможности применить дополнительные санкции против России.