США готовят санкции против всего МКС: Reuters узнал, чем это грозит суду

МКС / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда и планирует объявить их в ближайшее время.

Об этом Reuters сообщили два источника, осведомленных с вопросом. Точная дата оглашения санкций пока неизвестна, однако, по данным The Wall Street Journal, решения могут окончательно оформить уже на этой неделе во время Генеральной ассамблеи ООН.

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До сих пор Вашингтон вводил ограничения против отдельных судей и прокуроров МКС. Санкции непосредственно против всего учреждения станут более масштабным шагом.

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Если Министерство финансов США введет такие ограничения, американским гражданам и компаниям запретят без специальной лицензии предоставлять суду деньги, товары или услуги.

В МКС предупреждали, что санкции против всей организации могут усложнить закупку ИТ-услуг и страхование, найм следователей, проведение финансовых операций и даже выплату зарплат американским работникам суда.

По данным Reuters, администрация Трампа стремится добиться от МКС отказа от ордеров на арест израильских руководителей, а также от последствий предварительного расследования действий американских военных в Афганистане. Госдепартамент США на запрос агентства сразу не ответил.

В июле госсекретарь Марк Рубио уже объявил кампанию по дипломатической изоляции МКС и призвал другие государства дистанцироваться от суда.

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Международный уголовный суд работает с 2002 года и рассматривает дела по геноциду, военным преступлениям и преступлениям против человечности. Соединенные Штаты никогда не были государством-участником МКС.

Ранее США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина.

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