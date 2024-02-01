США готовят серию ударов по иранским объектам после гибели трех американских военных в Иордании — CBS

В ближайшие дни США готовятся нанести удары по целям в Ираке и Сирии, среди которых — иранские объекты. Эти удары будут ответом на обстрелы американских войск в регионе, в том числе атаку беспилотников, в результате которой погибли трое американских военнослужащих на базе Тауэр 22 в Иордании, вблизи сирийской границы.

Такие планы подтвердили CBS News в четверг, 1 февраля, официальные лица США.

Основным фактором в определении времени ударов станет погода.

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Хотя США имеют возможность наносить удары в плохую погоду, но предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей как защиту от непреднамеренного поражения гражданских лиц, которые могут оказаться в зоне поражения в последний момент.

Что известно об атаке на военную базу США в Иордании

28 января на северо-востоке Иордании у сирийской границы от атаки беспилотника погибли трое американских военных, еще более 40 пострадали. С начала войны ХАМАС и Израиль это первый случай, когда военнослужащие США погибли от вражеского огня на Ближнем Востоке.

В США заявили, что за атакой на базу стоит Иран. Ответственность за атаку возлагают на поддерживаемую Ираном группировку "Катаиб Хезболла", базирующуюся в Ираке и Сирии.

Иран отрицает всякую связь с ударом беспилотника.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.

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