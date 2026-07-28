США готовят удар по России и Ирану: Сенат согласовал проект новых санкций

Сенат США / © Associated Press

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Двухпартийная группа сенаторов США во вторник, 28 июля, объявила о соглашении по долгожданному законодательству. Оно позволит президенту Дональду Трампу ввести больше ограничений для основных покупателей российских энергоносителей, а также Ирана.

Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о законопроекте Грэма

Документ позволит американскому лидеру вводить дополнительные ограничения против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также стран, помогающих Москве обходить санкции. Согласно тексту законопроекта, Трамп получит право вводить тарифы против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также против государств, способствующих обходу энергетических ограничений.

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Отдельно документ предусматривает продление действия санкционного закона в отношении Ирана 1996 года до 2031 года. Он позволяет применять вторичные санкции против иностранных компаний, сотрудничающих с Тегераном.

Также законопроект предусматривает возможность введения 500% тарифов на импортируемые в США российские товары и дополнительных 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Инициативу поддержал Дональд Трамп. Ранее ее активно продвигал скончавшийся сенатор Линдси Грэм. Процедурное голосование по документу запланировано на вторник.

В то же время, законопроект вызвал дискуссии среди американских законодателей. Часть демократов выразила опасение, что новые полномочия могут использоваться для введения широких тарифов.

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Особое внимание привлекает возможное влияние санкций на отношения США с Китаем и Индией — странами, которые остаются одними из крупнейших покупателей российской энергетики.

Если документ примет Сенат, у него высокие шансы пройти на этой неделе. Однако из-за августовских каникул Палаты представителей закон, вероятно, не вступит в силу ранее сентября.

Ранее отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретится со всеми 100 сенаторами США. В Конгрессе готовится новый пакет санкций против России, который должен ограничить доходы Москвы от энергетики и усилить давление на страны, помогающие РФ обходить санкции.

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