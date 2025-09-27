Венесуэла / © Associated Press

США готовят операцию с ударами БпЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.

Об этом сообщило NBC News со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что американские военные обсуждают, прежде всего, удары беспилотниками по членам и руководителям наркогруппировок, а также по лабораториям по производству наркотиков.

Двое из собеседников и еще одно должностное лицо, осведомленное с обсуждениями, отметили, что последняя военная эскалация США частично вызвана тем, что, по мнению администрации, президент Венесуэлы Николас Мадуро делает недостаточно для остановки потока наркотиков из страны.

Некоторые представители администрации Трампа разочарованы тем, что военная эскалация США не ослабила власти Мадуро и не вызвала заметной реакции.

«Трамп готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в страну и привлечь виновных к ответственности», — заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее Мадуро отрицал какую-либо причастность к наркоторговле и неоднократно заявлял, что США пытаются отстранить его от власти.

На вопрос о возможных ударах США по Венесуэле политический аналитик Анибаль Санчес Исмаель сообщил NBC News, что атака на венесуэльскую территорию будет иметь последствия.

«Последствия будут — от дипломатических протестов до усиления политических преследований тех, кого они называют коллаборантами, и до дальнейшей консолидации населения вокруг идеи защиты подтвержденного суверенитета», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп ужесточает давление на президента Венесуэлы, наращивая военное присутствие в Карибском бассейне.

CNN утверждает, ссылаясь на источники, что Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая возможное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.