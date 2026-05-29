- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 3 мин
США готовят войска к возможной высадке на Кубе — Axios
США отрабатывают разные сценарии реагирования, включая военных, на случай дестабилизации на Кубе.
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному обострению ситуации на Кубе уже этим летом.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, президент США Дональд Трамп пока не санкционировал вторжение на Кубу и предпочитает мирный переход к «свободной Кубе».
В то же время администрация продолжает усиливать экономическое давление на Гавану из-за санкций.
«Лучше всего это можно описать как „акселерационизм“. Но мы пока не хотим уничтожать режим. В этом есть своя система. Все происходит поэтапно», — заявил один из высокопоставленных чиновников администрации.
По данным Axios, нынешняя стратегия Белого дома также имеет целью выиграть время для Трампа, который сейчас сосредоточен на переговорах по Ирану, а уже после этого планирует уделить больше внимания Кубе.
«Иран еще не сдался, а президент не торопится. Трамп хочет исчерпать все возможные рычаги воздействия. Но сейчас их не так много, как раньше», — рассказал другой представитель администрации.
Еще один высокопоставленный чиновник добавил:
«У нас достаточно широкий арсенал средств, особенно что касается санкций и их выполнения. И это еще не все.
В статье отмечается, что администрация США стремится ликвидировать источник антиамериканского влияния и марксистской агитации в Латинской Америке, существующий еще со времен революции Фиделя и Рауля Кастро в 1959 году.
Для усиления давления на Кубу Вашингтон сначала сфокусировался на Венесуэле и ее лидере Николасе Мадуро, длительно поддерживавшем кубинскую экономику поставками нефти.
Axios напоминает, что Мадуро, которому в США еще в 2020 году предъявлены обвинения в наркотерроризме, был задержан во время рейда американских сил 3 января. После этого поставки дешевой нефти на Кубу прекратились, что повлекло за собой новый экономический кризис.
«США обвиняют Кубу в своих экономических неурядицах. Куба обвиняет США», — отмечает издание.
Также сообщается, что в прошлом месяце Южное командование США провело межведомственные «настольные» учения по возможным военным действиям на Кубе.
«Все варианты рассматриваются, но никакого вторжения не планируется и оно неизбежно. Когда президент США даст команду, мы готовы к чему-либо», — заявил американский чиновник.
По словам другого источника, во время учений чиновники обсуждали возможные массовые беспорядки на Кубе, наличие у страны беспилотников и риски социального взрыва из-за проблем с электроэнергией и продуктами.
«Будет жарко. У людей не будет электричества. Продукты портятся без холодильников. Люди в ярости. Они могут выйти на улицы. И что тогда произойдет? Я не представляю, чтобы президент не принял никаких мер в случае репрессий», — отметил источник.
В то же время, один из советников Трампа подчеркнул, что президент не заинтересован в длительном военном вмешательстве.
«Президент не хочет, чтобы наземные войска оставались там дольше 48 часов. Это может превратиться в болото. Ситуация может осложниться», — сказал он.
Один из советников Белого дома охарактеризовал нынешнюю стратегию по Кубе как типичный стиль Трампа.
«Это давление, наблюдение за реакцией, усиление давления, наблюдение за реакцией, усиление давления», — отметил советник.
Ранее сообщалось, что США усилили разведывательные полеты вблизи Кубы, демонстративно фиксируя перемещение военных самолетов и дронов.
Мы ранее информировали, что Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро в связи с избиением 1996 года гражданских авиалайнеров, на борту которых находились критики коммунистического государства.