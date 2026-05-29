Куба / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному обострению ситуации на Кубе уже этим летом.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, президент США Дональд Трамп пока не санкционировал вторжение на Кубу и предпочитает мирный переход к «свободной Кубе».

Реклама

В то же время администрация продолжает усиливать экономическое давление на Гавану из-за санкций.

«Лучше всего это можно описать как „акселерационизм“. Но мы пока не хотим уничтожать режим. В этом есть своя система. Все происходит поэтапно», — заявил один из высокопоставленных чиновников администрации.

По данным Axios, нынешняя стратегия Белого дома также имеет целью выиграть время для Трампа, который сейчас сосредоточен на переговорах по Ирану, а уже после этого планирует уделить больше внимания Кубе.

«Иран еще не сдался, а президент не торопится. Трамп хочет исчерпать все возможные рычаги воздействия. Но сейчас их не так много, как раньше», — рассказал другой представитель администрации.

Реклама

Еще один высокопоставленный чиновник добавил:

«У нас достаточно широкий арсенал средств, особенно что касается санкций и их выполнения. И это еще не все.

В статье отмечается, что администрация США стремится ликвидировать источник антиамериканского влияния и марксистской агитации в Латинской Америке, существующий еще со времен революции Фиделя и Рауля Кастро в 1959 году.

Для усиления давления на Кубу Вашингтон сначала сфокусировался на Венесуэле и ее лидере Николасе Мадуро, длительно поддерживавшем кубинскую экономику поставками нефти.

Реклама

Axios напоминает, что Мадуро, которому в США еще в 2020 году предъявлены обвинения в наркотерроризме, был задержан во время рейда американских сил 3 января. После этого поставки дешевой нефти на Кубу прекратились, что повлекло за собой новый экономический кризис.

«США обвиняют Кубу в своих экономических неурядицах. Куба обвиняет США», — отмечает издание.

Также сообщается, что в прошлом месяце Южное командование США провело межведомственные «настольные» учения по возможным военным действиям на Кубе.

«Все варианты рассматриваются, но никакого вторжения не планируется и оно неизбежно. Когда президент США даст команду, мы готовы к чему-либо», — заявил американский чиновник.

Реклама

По словам другого источника, во время учений чиновники обсуждали возможные массовые беспорядки на Кубе, наличие у страны беспилотников и риски социального взрыва из-за проблем с электроэнергией и продуктами.

«Будет жарко. У людей не будет электричества. Продукты портятся без холодильников. Люди в ярости. Они могут выйти на улицы. И что тогда произойдет? Я не представляю, чтобы президент не принял никаких мер в случае репрессий», — отметил источник.

В то же время, один из советников Трампа подчеркнул, что президент не заинтересован в длительном военном вмешательстве.

«Президент не хочет, чтобы наземные войска оставались там дольше 48 часов. Это может превратиться в болото. Ситуация может осложниться», — сказал он.

Реклама

Один из советников Белого дома охарактеризовал нынешнюю стратегию по Кубе как типичный стиль Трампа.

«Это давление, наблюдение за реакцией, усиление давления, наблюдение за реакцией, усиление давления», — отметил советник.

Ранее сообщалось, что США усилили разведывательные полеты вблизи Кубы, демонстративно фиксируя перемещение военных самолетов и дронов.

Мы ранее информировали, что Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро в связи с избиением 1996 года гражданских авиалайнеров, на борту которых находились критики коммунистического государства.

Реклама

Новости партнеров