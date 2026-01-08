США готовят выплаты каждому гренландцу: Трамп хочет купить остров — какие суммы обсуждают

Интерес Трампа в Гренландию / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа разрабатывает беспрецедентный план финансового стимулирования жителей Гренландии, чтобы ускорить процесс отделения острова от Дании и последующий его переход под юрисдикцию США.

Об этом говорится в Reuters.

Там ссылаются на свои источники в американском правительстве и отмечают, что в Белом доме обсуждают возможность выплаты каждому гражданину Гренландии суммы от 10 000 долларов до 100 000 долларов. Учитывая, что население острова составляет около 57 тысяч человек, общая стоимость такого «соглашения» может составить почти 6 млрд долларов.

Новая стратегия аннексии

Этот шаг рассматривается как попытка преодолеть сопротивление Копенгагена и Нуука, неоднократно заявлявших, что Гренландия не продается. Прямые выплаты населению преследуют цель изменить общественное мнение на острове, где идея независимости популярна, но сдерживается страхом потерять ежегодные субсидии от Дании.

Однако тактика «чековой книги» уже вызвала негодование в арктическом регионе. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен резко отреагировал на инициативу Вашингтона:

«Довольно… Хватит фантазий об аннексии. Наша судьба решается здесь, а не в Белом доме», — заявил глава правительства.

Геополитический контекст и «эффект Мадуро»

Интерес Трампа к Гренландии не новый, однако источники Reuters отмечают, что обсуждения стали более серьезными после успешной операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в минувшие выходные. Это событие якобы придало администрации уверенность в реализации наиболее амбициозных внешнеполитических планов.

Почему США так заинтересовались Гренландией: три причины

Прежде США интересуют ресурсы Гренландии, а именно огромные залежи редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности.

Арктическое преобладание, а именно контроль над северными морскими путями на фоне активности РФ и Китая.

Также речь идет и о военном преимуществе — расширении присутствия за пределами авиабазы Туле (Питуфик).

Модель «свободной ассоциации»

Вместо прямого статуса штата или территории Вашингтон может предложить Гренландии модель Договора о свободной ассоциации (COFA). Такая модель успешно действует с несколькими островными державами Тихого океана.

Согласно этой схеме, Гренландия становится формально независимой, но передает США право на обеспечение обороны и управление внешней политикой. Жители получают финансовую помощь, право на работу в США и беспошлинную торговлю. Обсуждаемые сейчас прямые выплаты могут стать «вступительным бонусом» за выход из состава Датского Королевства.

Дипломатический скандал в НАТО

Европейские союзники США восприняли новость о возможных выплатах с раздражением. Ведущие страны ЕС, включая Францию, Германию и Италию, выступили с общим заявлением в поддержку территориальной целостности Дании.

Госсекретарь США Марк Рубио на следующей неделе должен провести переговоры с датскими дипломатами. Ожидается, что разговор будет напряженным, поскольку Копенгаген считает действия Вашингтона подрывающими стабильность в НАТО и суверенитет союзного государства.