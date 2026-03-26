Американские ракеты Tomahawk

Министерство обороны США склоняет крупные оборонные компании наращивать производство некоторых важнейших видов вооружения. Речь идет не только о пополнении запасов на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, но и об их расширении, что может свидетельствовать о подготовке к большой войне.

Об этом пишет Business Insider.

В среду, 25 марта, Пентагон объявил о соглашении с Lockheed Martin и BAE Systems о четырехкратном увеличении производства головок самонаведения для ракет-перехватчиков системы THAAD, которая предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на завершающем этапе полета.

Известно, что США перебазировали свои батареи THAAD на Ближний Восток для войны против Ирана.

Ранее в этом году компания Raytheon, подразделение RTX Corporation, заявила, что увеличит производство ракет SM-6 до более 500 единиц в год, что примерно на 300% больше по сравнению с предыдущим показателем.

Они лучше всего подходят для защиты от самолетов и крылатых ракет, а также для терминальной обороны от баллистических ракет. ВМС США выпустили сотни ракет-перехватчиков среднего класса (SM) в недавних конфликтах.

Raytheon также увеличивает производство ракет-перехватчиков SM-3 Block IB и SM-3 Block IIA. По словам компании, объемы производства многих из этих боеприпасов вырастут вдвое или вчетверо по сравнению с текущими показателями.

Raytheon также увеличит производство ракет Tomahawk Land Attack Missiles и варианта Maritime Strike до более 1000 в год. Tomahawk — это крылатые ракеты с большой дальностью и высокой точностью наведения, что делает их оружием выбора в недавних операциях США на Ближнем Востоке и идеальным боеприпасом для борьбы с Китаем.

Еще одним оружием США, производство которого значительно возросло, являются ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), запускаемые мобильной системой противоракетной обороны класса «земля-воздух» MIM-104 Patriot. В январе Lockheed Martin и Пентагон достигли семилетнего соглашения об увеличении объемов производства PAC-3 с 600 в год до 2000.

Спрос на это оружие продемонстрировали вооруженные силы США, а также американские союзники и партнеры.

Также в среду было объявлено, что Пентагон и Lockheed Martin ускоряют производство высокоточных ударных ракет с целью увеличения количества изготовленных ракет в четыре раза до 400 в год.

PrSM — это новая ракета класса «земля-земля» малой дальности, которая дебютировала в боевых условиях в этом месяце против Ирана. Эти ракеты можно запускать с пусковой установки системы M142 (HIMARS).

Угроза новой большой войны

Американские чиновники заявили, что увеличение производства критически важных ракет и перехватчиков направлено не только на пополнение запасов, но и на их расширение, чтобы американские вооруженные силы имели большее количество боеприпасов для боевых действий высокого уровня.

«Ключевым ориентиром для таких потребностей в боеприпасах была возможность войны с Китаем, которая потребует больших арсеналов ракет, способных поражать наземные, морские и воздушные цели, а также мощной противовоздушной обороны от ракетной угрозы со стороны Китая», — отмечает издание.

Напомним, к Украине обратились Соединенные Штаты Америки относительно защиты от дронов их баз на территории ближневосточных стран. Также о помощи попросили Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт.