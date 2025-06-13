США готовятся к эскалации на Ближнем Востоке: в регион перебрасываются военные силы

США опрокидывают на Ближний Восток свои военные ресурсы

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Соединенные Штаты Америки перемещают свои военные ресурсы на Ближний Восток в ответ на израильские удары по Ирану и возможный ответный удар со стороны Тегерана.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на двух американских официальных лиц.

Согласно информации от представителей США, Военно-морские силы приказали эсминцу USS Thomas Hudner начать движение по направлению к Восточному Средиземноморью. Кроме того, второй эсминец также получил указание продвинуться вперед, чтобы быть доступным по запросу Белого дома.

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Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп сейчас проводит совещание с ключевыми членами своего Совета национальной безопасности для обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке. Чиновники предоставили эту информацию на условиях анонимности, поскольку детали еще не были обнародованы официально.

Напомним, в результате израильской атаки Иран может прекратить поставки оружия России , а КНДР потенциально может вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке.

По мнению Олега Жданова, эскалация на Ближнем Востоке очень выгодна Путину, ведь отвлечет внимание мира от его войны против Украины. Поэтому эксперт не исключает, что Кремль мог подстрекать Нетаньяху нанести массированный удар по Ирану.