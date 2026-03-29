США готовятся к многонедельной наземной операции в Иране – WP

Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Если президент США Дональд Трамп решит эскалировать конфликт, это может стать новым, гораздо более опасным этапом войны», — считают журналисты.

В то же время источники отмечают, что такие потенциальные наземные операции не будут полномасштабным вторжением, а могут включать рейды, проводимые силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями. В то же время такая миссия может подвергать военных США множество угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.

Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки минимум десяти тысяч дополнительных военнослужащих США на Ближний Восток в ближайшие дни на фоне продолжения войны с Ираном.

СМИ ранее писали, что Пентагон разрабатывает варианты «финального удара» по Ирану, который может включать использование сухопутных сил и масштабную кампанию бомбардировок. Трамп еще не принял решение по реализации ни одного из этих сценариев, но готов к эскалации, если переговоры с Ираном в ближайшее время не дадут ощутимых результатов.

Дональд Трамп активно продвигает идею неизбежного мирного урегулирования конфликта с Ираном, заявляя о готовности Тегерана к уступкам. Он утверждает, что Исламская Республика военно разгромлена и «умоляет» о соглашении, но боится внутренней реакции собственного народа. В то же время, ситуация остается напряженной: в регион направляются тысячи американских военных, что создает риск перехода к затяжной наземной операции, которая может взорвать предвыборные обещания Трампа прекратить «вечные войны».

Трамп объявил, что США приостанавливают на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

23 марта Трамп сообщил, что США не будут обстреливать иранские энергетические объекты в течение 5 дней.

Затем он сказал, что США ведут переговоры с Ираном, а именно с «правильными людьми». По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны — мы дадим вам 8 судов с нефтью», — заявил он.