США готовятся к новой попытке устранения Трампа - The Hill

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский конгрессмен Эл Грин пообещал в ближайшее время подать на рассмотрение статьи импичмента против Дональда Трампа. На митинге в столице США политик открыто заявил, что действующий президент «не заслуживает» быть в должности, чем вызвал одобрительные реакции протестующих.

Об этом сообщает The Hill.

«Нам нужен Сенат, на этот раз вынесший ему приговор. И я хочу, чтобы вы знали: всем сердцем, всем своим сердцем я понимаю - он Голиаф. Да, он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид», - сказал он.

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Конгрессмен-демократ заявил, что в течение следующих 30 дней выдвинет статьи импичмента против Дональда Трампа. Обращаясь к президенту, он подчеркнул: «Этот Давид следует за вами, господин президент».

Конгрессмен Эл Грин, который уже два месяца назад пообещал выдвинуть статьи импичмента против Дональда Трампа, снова повторил, что Трамп «не заслуживает занимаемой должности».

«Вам нельзя доверить свободу и справедливость всем. Вам нельзя доверить управление народом. Я следую за вами. Я ваш Давид. Да благословит вас Бог», - сказал Грин.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон заявила The Hill, что позиция Трампа четкая: он всегда будет защищать программы Social Security, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право.

Напомним, президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, в «определенный момент» прекратит свое существование.