- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 3 мин
США готовятся к сделке с Ираном — Axios
Соглашение от администрации Трампа потребует от Ирана открытия Ормузского пролива, ограничения ядерных и ракетных программ и прекращения поддержки региональных антиизраильских групп вроде «Хезболлы» и ХАМАСа.
Администрация президента США Дональда Трампа начинает планировать потенциальные мирные переговоры с Ираном, хотя ожидается, что боевые действия будут продолжаться еще несколько недель.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и еще один осведомленный источник.
По информации источников издания, участниками обсуждения потенциальной дипломатии являются посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Хотя в последнее время не было прямых контактов между США и Ираном, однако обмен сообщениями, как утверждают источники, происходил через Египет, Катар и Великобританию.
Какие условия предлагают США
США надеются, что Иран согласится на строгие ограничения, включая нулевое обогащение урана и сокращение ракетных возможностей, хотя Иран ранее отклонял подобные условия.
Неназванный американский чиновник сказал изданию, что США хотят, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:
ни одной ракетной программы в течение пяти лет;
нулевое обогащение урана;
вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах Натанз, Исфахан и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году;
строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое могло бы продвигать программу ядерного оружия;
договоры о контроле над вооружениями со странами региона, включающие ограничение количества ракет не выше 1000;
никакого финансирования для таких группировок как «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене или ХАМАС в Газе.
Чего ожидает Иран
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в субботу своему индийскому коллеге, что нормализация ситуации в Ормузском проливе потребует от США и Израиля прекращения нападений на Иран и обязательства не возобновлять нападения в будущем, сообщило иранское министерство иностранных дел.
Axios сообщает, что Иран вроде бы открыт к переговорам, но хочет прекращения огня, гарантий от будущих нападений и компенсации — эти требования Трамп пока отклоняет.
В то же время один из собеседников издания отметил, что существует возможность для переговоров по возвращению замороженных активов Ирана.
«Они [Иран] называют это репарациями, возможно, мы называем это возвращением замороженных денег», — уточнил он.
Кто будет посредником между США и Ираном
Команда Трампа сейчас пытается ответить на два ключевых вопроса: кто в Иране является лучшим контактным лицом для переговоров, и какая страна является лучшим посредником.
По словам официальных лиц, США пытаются выяснить, кто на самом деле принимает решения в Иране и как с ними связаться.
США также ищут посредника для переговоров, которым в идеале может стать Катар. Американские чиновники заявили, что катарцы доказали свою эффективность и доверие как посредники в Газе.
Катарцы готовы помочь за кулисами, но не хотят быть главными официальными посредниками.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.