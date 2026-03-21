Война США против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа начинает планировать потенциальные мирные переговоры с Ираном, хотя ожидается, что боевые действия будут продолжаться еще несколько недель.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и еще один осведомленный источник.

По информации источников издания, участниками обсуждения потенциальной дипломатии являются посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Хотя в последнее время не было прямых контактов между США и Ираном, однако обмен сообщениями, как утверждают источники, происходил через Египет, Катар и Великобританию.

Какие условия предлагают США

США надеются, что Иран согласится на строгие ограничения, включая нулевое обогащение урана и сокращение ракетных возможностей, хотя Иран ранее отклонял подобные условия.

Неназванный американский чиновник сказал изданию, что США хотят, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:

ни одной ракетной программы в течение пяти лет;

нулевое обогащение урана;

вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах Натанз, Исфахан и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году;

строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое могло бы продвигать программу ядерного оружия;

договоры о контроле над вооружениями со странами региона, включающие ограничение количества ракет не выше 1000;

никакого финансирования для таких группировок как «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене или ХАМАС в Газе.

Чего ожидает Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в субботу своему индийскому коллеге, что нормализация ситуации в Ормузском проливе потребует от США и Израиля прекращения нападений на Иран и обязательства не возобновлять нападения в будущем, сообщило иранское министерство иностранных дел.

Axios сообщает, что Иран вроде бы открыт к переговорам, но хочет прекращения огня, гарантий от будущих нападений и компенсации — эти требования Трамп пока отклоняет.

В то же время один из собеседников издания отметил, что существует возможность для переговоров по возвращению замороженных активов Ирана.

«Они [Иран] называют это репарациями, возможно, мы называем это возвращением замороженных денег», — уточнил он.

Кто будет посредником между США и Ираном

Команда Трампа сейчас пытается ответить на два ключевых вопроса: кто в Иране является лучшим контактным лицом для переговоров, и какая страна является лучшим посредником.

По словам официальных лиц, США пытаются выяснить, кто на самом деле принимает решения в Иране и как с ними связаться.

США также ищут посредника для переговоров, которым в идеале может стать Катар. Американские чиновники заявили, что катарцы доказали свою эффективность и доверие как посредники в Газе.

Катарцы готовы помочь за кулисами, но не хотят быть главными официальными посредниками.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.