США готовятся к войне с Китаем на основе опыта Украины – The Atlantic

Аналитики считают, что Киев сам решает, как и когда освобождать свои территории.

Решения Украины по ведению боевых действий нередко критикуют. Однако западные страны, в том числе США, могут многому у нее поучиться.

Об этом написал профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрю в Шотландии Филипп Пейсон О'Брайан в издании The Atlantic.

Как отмечает профессор, Украину призвали сосредоточить больше сил на юге и попытаться прорвать российские линии даже несмотря на угрозу поставить своих солдат под удары российской авиации. Но украинские войска, ввиду масштаба заминированных территорий, действуют более осторожно, что позволяет сохранять личный состав в войне со страной, которая имеет гораздо больше людей. Более того, боевые действия могут продолжаться еще долго.

Украинское военно-политическое руководство сделало ставку на атаки российской логистики и вражеских штабов пунктов глубоко по линии фронта. Наши военные сосредоточились на уничтожении артиллерии, расположенной ближе к линии столкновения.

"Украинские командиры считают, что они понимают фундаментальную динамику конфликта гораздо четче, чем те, кто никогда не сталкивался с такими условиями. Действительно, чем дольше длится эта война, тем понятнее становится, что украинцев есть чему поучить других, в том числе и США, о том, как вести военные операции в современную эпоху", – отмечает О'Браян.

План "Репликатор"

Замминистра обороны США Кэтлин Гикс рассказала, как США могли бы защититься в войне с Китаем. Во многом этот подход перекликается с опытом Украины, на котором неоднократно отмечалось. Речь идет о том, что добиться победы над Народно-освободительной армией КНР можно на основе изобретательности и инноваций.

"Инициатива Репликатор" – план Пентагона, предусматривающий создание армии небольших, недорогих, оснащенных искусственным интеллектом аппаратов, способных действовать в широком диапазоне боевых условий. Они будут защищать американские истребители и усилить их возможности. Если США развернут их в большом количестве, машины не удастся остановить. Танки, ракеты, корабли и другая тяжелая военная техника Народно-освободительной армии КНР не смогут отбиться от них.

Главным преимуществом было бы то, что меньше американских солдат подвергались бы опасности против гораздо большей китайской армии.

"Репликатор должен помочь нам преодолеть наибольшее преимущество КНР – массовость. Больше кораблей. Больше ракет. Больше людей. До того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, казалось, что у нее было такое же преимущество", – сказала она.

О'Браян акцентирует, что достаточно творческое использование Украиной военных технологий, очевидно, оказало значительное влияние на мышление Пентагона. Пользуясь преимуществами, которые дает более свободное и открытое инициативам снизу общество, украинские военные начали разрабатывать большое количество собственных военных систем, в том числе – простые и дешевые беспилотники, которые могут выполнять многие задачи.

Война в Украине также подтвердила, что Пентагон и так знал: без доминирования в небе продвижение тяжелой бронетехники будет чрезвычайно трудной задачей. Медленное наступление России в Бахмуте в начале этого года и нынешнее украинское контрнаступление доказали это. Украина пытается компенсировать это использованием большого количества беспилотников, однако прогресс дается тяжело.

Активное обсуждение инициативы может свидетельствовать о сомнениях США относительно того, смогут ли они удержать доминирование в небе в течение длительного промежутка времени. Именно поэтому американские военные планировщики размышляют над опытом украинских, пытаясь экстраполировать его на потенциальную войну против Китая.

Ранее отмечалось, что США готовятся к потенциальной войне с Китаем в Тихом океане, поэтому заключили контракт на разработку прототипа самолета Blended Wing Body, в котором оптимизируют функции.

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