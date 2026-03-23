США готовятся к возможному наземному вторжению в Иран: рассматривают операцию против ключевого нефтяного острова

Флаг США / © Associated Press

Соединенные Штаты готовятся к потенциальному введению сухопутных войск на территорию Ирана . В Пентагоне уже разрабатываются сценарии наземной операции на фоне эскалации конфликта.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на американские источники.

По данным СМИ, Пентагон подал президенту США Дональду Трампу запросы на подготовку к развертыванию сухопутных сил в рамках операции против иранского режима.

Речь идет, в частности, о возможности проведения наземной операции, в ходе которой американские военные могут задерживать иранских военных и представителей военизированных формирований.

Одним из рассматриваемых ключевых сценариев является захват острова Харг в Персидском заливе. Это стратегический объект, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти.

По информации источников, США уже нанесли массированные авиаудары по военным объектам на этом острове, а теперь могут рассмотреть и наземную фазу операции.

Также обсуждается вариант ограниченной операции спецподразделений без масштабного вторжения, но с выполнением точечных задач, в частности контроля над стратегическими ресурсами Ирана.

На фоне этого в администрации США не исключают более радикальных шагов, если Иран не пойдет на уступки, в том числе по разблокированию Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировых поставок нефти.

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.