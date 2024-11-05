США готовятся к возможным беспорядкам: Нацгвардию могут привлечь для поддержания порядка

Чиновники разных правительственных структур проводят встречи и готовятся к возможным насильственным действиям в связи с сертификацией выборов Конгрессом 6 января

Представители Национальной гвардии США сообщили, что более 20 штатов выразили готовность направить свои подразделения в Вашингтон в случае соответствующего запроса в ближайшие недели после президентских выборов и накануне инаугурации.

Об этом сообщило издание APnews.

Пока округ Колумбия не подал официального запроса на привлечение войск Национальной гвардии. Однако должностные лица разных правительственных структур проводят встречи и готовятся к возможным насильственным действиям в связи с сертификацией выборов Конгрессом 6 января и инаугурацией, которая состоится через две недели после этого.

В ходе брифинга в понедельник полковник Жан Поль Лоренсо, начальник отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии, отметил, что пока неизвестно, сколько военнослужащих может быть привлечено в этом году. Он подчеркнул, что это будет зависеть от потребностей округа Колумбия, но Бюро Национальной гвардии и штаты ожидают возможных запросов о помощи.

Ранее президент Сербии заявил, что выборы в США могут привести к Третьей мировой войне. Однако Вучич не стал прогнозировать, кто именно победит на этих выборах, ведь отрыв небольшой.