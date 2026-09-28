США готовятся к вторжению на Кубу: CBS узнало о военных планах

США готовят вторжение на Кубу / © Associated Press

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Американские военные усиливают подготовку к возможным военным действиям против Кубы.

Об этом сообщает CBS News.

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Армейский резерв США рассматривает возможность направления в Южное командование дополнительных подразделений. В частности, речь идет о военной полиции, медицинском персонале и других силах обеспечения.

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Потенциальное развертывание этих формирований может произойти в течение четырех месяцев. По данным журналистов, об этом свидетельствует внутренний документ армии США, попавший в распоряжение CBS News.

В то же время, в самом документе Куба непосредственно не упоминается. Однако несколько американских чиновников, пообщавшихся с журналистами на условиях анонимности, заявили, что запрос связан с последующим военным планированием по Кубе. Публично комментировать эти вопросы они не могут.

При этом документ не содержит данных о конкретных приказах о развертывании определенных военных подразделений.

Подготовка проходит на фоне усиления экономического давления президента США Дональда Трампа на Кубу. Одновременно Вашингтон призывает власти острова провести политические реформы.

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В запросе также не указано, сколько военнослужащих может потребоваться Южному командованию США. Его зона ответственности включает Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн.

Кроме того, пока неизвестно, куда именно могут направить потенциально вовлеченные силы и какую операцию они должны обеспечивать.

В то же время в документе упоминается возможность формирования бригады военной полиции. Такие подразделения, в частности, координируют работу военной полиции, отвечающей за вопросы безопасности, содержания задержанных и других правоохранительных функций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает договориться с Гаваной без применения американских войск.

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Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Кубы, включив в ограничительный список восьмерых должностных лиц и пять государственных предприятий оборонной отрасли.

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