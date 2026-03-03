США готовятся к значительному увеличению ударов по Ирану в ближайшие сутки: CNN узнал детали

Американские военные / © Associated Press

США готовятся к значительному увеличению ударов по Ирану в течение следующих суток.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, военные считают, что первая волна атак уже достигла своей цели – ослабление иранской системы обороны. Нынешний этап операции, как ожидается, будет сосредоточен, прежде всего, на уничтожении предприятий по производству ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объектов военно-морских сил Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью CNN прогнозировал дальнейшую эскалацию. «Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Большая волна еще не началась. Она скоро придет», - заявил он.

В то же время другой высокопоставленный представитель американской администрации, также общавшийся с CNN, отметил, что запасы некоторых типов ракет постепенно истощаются. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk и противоракетных перехватчиках SM-3.

Ситуация вокруг возможного расширения военной операции продолжает обостряться.

Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.

В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.

"Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами. Мы не начинали эту войну, но за президента Трампа мы ее завершаем", — заявил глава Пента.