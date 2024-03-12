США готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины – Reuters

По информации, полученной из авнонимных источников в правительстве США, Белый дом объявит о выделении помощи 12 марта.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, общая стоимость которого может достигать 400 миллионов долларов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.

Это первый подобный шаг за несколько месяцев, поскольку выделение помощи Киеву блокируется представителями республиканской партии в Конгрессе США.

По информации, полученной от двух чиновниках на условиях анонимности, Белый дом объявит о выделении помощи уже сегодня, 12 марта.

Сообщается, что финансирование нового пакета военной помощи осуществляется за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки.

Палата представителей США, в которой большинство конгрессменов являются республиканцами, заблокировала законопроект о мерах национальной безопасности на сумму 95 млрд долларов. Пакет предполагал увеличение помощи Украине, Израилю, а также Индо-Тихоокеанскому региону.

Этот закон был одобрен Сенатом 70 голосами против 29, но спикер Палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон отказался вынести законопроект на голосование.

Напомним, в Конгрессе готовят альтернативный двухпартийный законопроект. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол считает, что спикер Майк Джонсон поддержит законодательную инициативу и вынесет законопроект на голосование уже в конце марта.

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