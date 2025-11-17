ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

США готовятся признать венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией – Рубио

Госдепартамент США намерен внести «Картель де лос Солес», связанный с режимом Николаса Мадуро, в список иностранных террористических организаций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Секретарь Марко Рубио заявил, что Государственный департамент США планирует официально объявить венесуэльский "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией (FTO).

По его словам, структура, возглавляемая "нелегитимным" лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, фактически захватила государственные институты и превратила их в инструмент криминальной деятельности.

Рубио подчеркнул, что Картель де лос Солес причастен к террористическому насилию в сотрудничестве с другими уже признанными террористическими группировками, а также к масштабному наркотрафику в США и страны Европы. Вашингтон рассматривает это как угрозу национальной безопасности и международной стабильности.

Официальное решение Госдепа может открыть путь к новым санкциям и правовым механизмам для преследования членов организации.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил .

Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie