США готовятся признать венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией – Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Секретарь Марко Рубио заявил, что Государственный департамент США планирует официально объявить венесуэльский "Картель де лос Солес" иностранной террористической организацией (FTO).

По его словам, структура, возглавляемая "нелегитимным" лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, фактически захватила государственные институты и превратила их в инструмент криминальной деятельности.

Рубио подчеркнул, что Картель де лос Солес причастен к террористическому насилию в сотрудничестве с другими уже признанными террористическими группировками, а также к масштабному наркотрафику в США и страны Европы. Вашингтон рассматривает это как угрозу национальной безопасности и международной стабильности.

Официальное решение Госдепа может открыть путь к новым санкциям и правовым механизмам для преследования членов организации.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил .