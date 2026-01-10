Флаг Ирана

Реклама

Силовая операция специальных сил США в Иране возможна на финальной стадии протестов, когда свержение режима Али Хаменеи будет неизбежным.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«По моему мнению, прямого внешнего вмешательства в ситуацию в Иране не будет. Угрозы будут, давление будет, впрочем, Трампу не важно, кто с ним будет договариваться в Иране после свержения Али Хаменеи», — отметил эксперт.

Реклама

По его словам, действующему президенту США не суть важно, какая именно политическая сила придет к власти после смены режима.

Это могут быть умеренные исламисты, монархисты, республиканцы. Ему совершенно безразлично. Он собственно и делает такие заявления и выстраивает свою политику по Ирану», — объяснил Семиволос.

В то же время, он подчеркнул, что параллельно с политическим давлением готовятся и силовые сценарии.

«Параллельно с этим специальные силы США готовятся к возможной силовой операции в Иране», — сказал директор Центра ближневосточных исследований.

Реклама

Эксперт также подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в способности протестного движения самостоятельно сломать режим.

«По моему мнению, такая операция будет возможна на финальной стадии. В частности, когда становится понятно, что достаточно будет просто подтолкнуть, чтобы оно все упало», — отметил Семиволос.

Он добавил, что пока таких условий нет, ни одна из сторон не торопится с активными действиями.

«Этого пока нет, а потому никто не хочет спешить. Все выжидают или хватит потенциала у людей, вышедших на улицу в Иране, свергнуть режим Али Хаменеи», — подытожил эксперт.

Реклама

Ранее сообщалось, что с начала массовых протестов в Иране, угрожающих свержением в стране режима аятоллы Али Хаменеи, российские военно-транспортные самолеты начали совершать частые рейсы в Тегеран.

Мы ранее информировали, что в Иране был полностью отключен доступ к Интернету на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванных резким ухудшением экономической ситуации. Демонстрации охватили все провинции страны.