США готовятся провести силовую операцию в Иране — эксперт
Силовое вмешательство США в Иране возможно только в том случае, если протесты приблизят страну к неизбежному свержению действующего режима.
Силовая операция специальных сил США в Иране возможна на финальной стадии протестов, когда свержение режима Али Хаменеи будет неизбежным.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
«По моему мнению, прямого внешнего вмешательства в ситуацию в Иране не будет. Угрозы будут, давление будет, впрочем, Трампу не важно, кто с ним будет договариваться в Иране после свержения Али Хаменеи», — отметил эксперт.
По его словам, действующему президенту США не суть важно, какая именно политическая сила придет к власти после смены режима.
Это могут быть умеренные исламисты, монархисты, республиканцы. Ему совершенно безразлично. Он собственно и делает такие заявления и выстраивает свою политику по Ирану», — объяснил Семиволос.
В то же время, он подчеркнул, что параллельно с политическим давлением готовятся и силовые сценарии.
«Параллельно с этим специальные силы США готовятся к возможной силовой операции в Иране», — сказал директор Центра ближневосточных исследований.
Эксперт также подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в способности протестного движения самостоятельно сломать режим.
«По моему мнению, такая операция будет возможна на финальной стадии. В частности, когда становится понятно, что достаточно будет просто подтолкнуть, чтобы оно все упало», — отметил Семиволос.
Он добавил, что пока таких условий нет, ни одна из сторон не торопится с активными действиями.
«Этого пока нет, а потому никто не хочет спешить. Все выжидают или хватит потенциала у людей, вышедших на улицу в Иране, свергнуть режим Али Хаменеи», — подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что с начала массовых протестов в Иране, угрожающих свержением в стране режима аятоллы Али Хаменеи, российские военно-транспортные самолеты начали совершать частые рейсы в Тегеран.
Мы ранее информировали, что в Иране был полностью отключен доступ к Интернету на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванных резким ухудшением экономической ситуации. Демонстрации охватили все провинции страны.