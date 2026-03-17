Мир
1325
2 мин

США готовятся уйти из Ирана: Трамп назвал сроки

Трамп назвал возможные сроки окончания войны и последствия такого шага.

Дарья Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы покинуть Иран.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах США по Ирану, Трамп подчеркнул:

«Мы еще не готовы идти, но скоро пойдем, почти совсем скоро».

Он также подчеркнул, что в случае немедленного выхода американских войск Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться.

К слову, в Белом доме ранее заявляли, что не планируют затяжную войну и рассчитывают завершить активную фазу боевых действий в течение нескольких недель.

По оценкам американской стороны, операция имеет четкие цели и проходит в соответствии с предыдущим планом. В то же время, уже на старте кампании были потрачены значительные финансовые ресурсы, что подчеркивает масштаб привлеченных сил.

Другую позицию демонстрирует Израиль, ключевой союзник США в регионе. Там допускают более длительную военную кампанию, отмечая большое количество целей и необходимость продолжения ударов по военной и стратегической инфраструктуре Ирана.

Напомним, по информации американских СМИ, иранская сторона пыталась наладить контакт с представителями администрации США, однако в Вашингтоне не считают переговоры приоритетом. В Белом доме подчеркнули, что дипломатический процесс возможен, но не на текущем этапе.

В то же время, ситуацию усложняет неопределенность вокруг внутриполитического руководства Ирана. Американские чиновники выражают сомнения в реальном влиянии нового верховного лидера на принятие решений, что также влияет на перспективы переговоров.

