США готовятся захватить больше танкеров с венесуэльской нефтью: детали от Reuters

Момент захвата войсками США нефтяного танкера у побережья Венесуэлы / © Associated Press

После задержания первого танкера с венесуэльской нефтью, США готовятся к новым перехватам судов, усиливая финансовое и военное давление на режим Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть осведомленных источников.

Это задержание стало первым случаем, когда США перехватили груз или танкер из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями с 2019 года. Инцидент произошел на фоне значительного усиления военного присутствия США в южной части Карибского бассейна и параллельных усилий президента Дональда Трампа добиться отставки Мадуро.

Последние шаги Вашингтона заставили судовладельцев, операторов и морские компании, вовлеченные в транспортировку венесуэльской нефти, действовать осторожнее: многие пересматривают планы выхода в море из венесуэльских портов в ближайшие дни, отмечают представители отрасли.

По информации источников, в ближайшие недели могут состояться новые прямые операции США против судов, перевозящих нефть из Венесуэлы и потенциально из других стран, которые также находятся под санкциями Вашингтона, включая Иран.

США подготовили список танкеров для возможного захвата

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA не предоставила комментариев, тогда как власти страны назвали действия США «кражей».

На вопрос о дальнейших перехватах пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не может обсуждать будущие планы, однако подчеркнула, что США продолжат реализовывать санкционную политику президента.

«Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как подсанкционные суда выходят в море с нелегальной нефтью, доходы от которой подпитывают наркоторговлю и деятельность дерзких и нелегитимных режимов по всему миру», — сказала Левитт.

Один из источников подтвердил, что США уже сформировали перечень танкеров, которые могут стать следующими целями. По словам информированных собеседников, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США готовили эти операции в течение нескольких месяцев.

Ограничение или остановка экспорта венесуэльской нефти, основного источника доходов режима, создали бы для Мадуро дополнительные финансовые трудности.

В четверг Минфин США объявил санкции против шести супертанкеров, которые, согласно документам PDVSA и системами мониторинга, недавно загрузили нефть в Венесуэле. Санкции также введены против четырех граждан Венесуэлы, среди них — трое родственников первой леди Силии Флорес. Пока неизвестно, входят ли эти суда в список, по которому США рассматривают возможность перехвата.

Усиление давления на Мадуро

Источники, знакомые с политикой США в отношении Венесуэлы, отмечают, что следующие задержания могут усилить финансовое давление на Мадуро. Сам он заявляет, что американская военная активность направлена на его свержение и захват контроля над нефтяными ресурсами Венесуэлы.

Вашингтон сосредоточил внимание на так называемом «теневом флоте» — сети танкеров, которые транспортируют подсанкционную нефть в Китай, крупнейший покупатель иранской и венесуэльской нефти. Отдельные суда совершают рейсы для Ирана, Венесуэлы и России, говорят собеседники.

Задержание танкера Skipper заставило по меньшей мере одну компанию временно остановить три рейса с общим объемом около 6 млн баррелей венесуэльской нефти сорта Merey.

«Грузы только что были загружены и должны были отправляться в Азию. Теперь рейсы отменены, и танкеры ждут у побережья Венесуэлы — так безопаснее», — пояснил один из трейдеров.

Напомним, 10 декабря американские войска захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Трамп назвал судно «крупнейшим из когда-либо захваченных». Танкер, идентифицированный как Skipper, находился под санкциями США с 2022 года за контрабанду нефти, которая якобы финансировала «Хезболлу» и Иран. В операции участвовали военные вертолеты, Береговая охрана, моряки и спецназовцы, которые спустились на палубу. Генпрокурор США Пэм Бонди подтвердила, что судно использовалось для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.