Перед встречей глав США и России в Белом доме рассматривали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, в США состоялись внутренние дискуссии по привлечению российских ледоколов для развития газовых и СПГ-проектов как одного из потенциальных соглашений, которые могли обсуждаться во время встречи президента Дональда Трампа с Путиным.

Один из собеседников отметил, что подобная идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как возможный вариант договоренности на саммите в Аляске.

Reuters напоминает, что Россия владеет единственным в мире флотом атомных ледоколов, обеспечивающим круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Этот маршрут имеет стратегическое значение для глобальных энергетических и торговых потоков.

В то же время администрация Трампа продвигает развитие транспортировки газа с севера Аляски в азиатские клиенты.

В частности, источники рассказали, что Трамп поддерживает проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов. Он предусматривает транспортировку сжиженного природного газа по 800-мильному трубопроводу в азиатские покупатели, чтобы уменьшить их зависимость от российского СПГ.

Еще один американский проект — Qilak LNG, который ориентирован на поставку около 4 млн тонн СПГ в год.

Основатель компании Qilak LNG Мид Тредвелл пояснил, что для подобных проектов не привычно полагаться на ледоколы других государств, если это позволит правительство США.

«Однако компания специально об этом не просила», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне.