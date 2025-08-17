- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
США хотели использовать российские атомные ледоколы для своих проектов на Аляске — Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов для поддержки газовых и СПГ-проектов на Аляске.
Перед встречей глав США и России в Белом доме рассматривали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, в США состоялись внутренние дискуссии по привлечению российских ледоколов для развития газовых и СПГ-проектов как одного из потенциальных соглашений, которые могли обсуждаться во время встречи президента Дональда Трампа с Путиным.
Один из собеседников отметил, что подобная идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как возможный вариант договоренности на саммите в Аляске.
Reuters напоминает, что Россия владеет единственным в мире флотом атомных ледоколов, обеспечивающим круглогодичное судоходство по Северному морскому пути. Этот маршрут имеет стратегическое значение для глобальных энергетических и торговых потоков.
В то же время администрация Трампа продвигает развитие транспортировки газа с севера Аляски в азиатские клиенты.
В частности, источники рассказали, что Трамп поддерживает проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов. Он предусматривает транспортировку сжиженного природного газа по 800-мильному трубопроводу в азиатские покупатели, чтобы уменьшить их зависимость от российского СПГ.
Еще один американский проект — Qilak LNG, который ориентирован на поставку около 4 млн тонн СПГ в год.
Основатель компании Qilak LNG Мид Тредвелл пояснил, что для подобных проектов не привычно полагаться на ледоколы других государств, если это позволит правительство США.
«Однако компания специально об этом не просила», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне.