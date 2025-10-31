ТСН в социальных сетях

США хотели заключить соглашение с боевиками ХАМАС— Axios

На предложение пока никто не ответил.

ХАМАС

ХАМАС / © Associated Press

Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Сектора Газа, чтобы снизить напряжение и приблизить прекращение огня.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне, сообщает Axios.

По данным журналистов, США передали боевикам ХАМАС предложение через посредников — Египет и Катар. Инициатива предусматривала безопасный выход вооруженных формирований из районов Газы, контролируемых сейчас израильской армией.

Основная цель — стабилизировать режим прекращения огня и очистить почти половину территории анклава от присутствия ХАМАС.

Американские официальные лица считают, что такой шаг способствовал бы деэскалации конфликта, открыл бы путь к восстановлению инфраструктуры и улучшил доступ гуманитарных организаций в пострадавшие районы.

Однако со стороны ХАМАС не поступало никакого официального ответа или признаков готовности принять это предложение.

Ранее сообщалось, что президент США дал ХАМАС 48 часов на возвращение тел заложников и пригрозил действиями в случае игнорирования требования.

Мы ранее информировали, что вице-президента США Венса срочно отправили в Израиль на фоне нового обострения между Израилем и ХАМАС.

