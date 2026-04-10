Джей Ди Вэнс

Белый дом намерен включить вопрос освобождения находящихся под стражей в Иране граждан США в повестку дня предстоящих переговоров о прекращении американо-иранской войны. По данным источников, знакомых с планами администрации, эта щекотливая дипломатическая инициатива будет обсуждаться на встрече в Исламабаде, которая начнется в эту субботу.

Об этом сообщает The Washington Post.

Что известно об обмене пленными

В пакистанскую столицу для участия в переговорах отправляется делегация высокого уровня, в состав которой вошли вице-президент Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кроме гуманитарных вопросов, в повестке дня стоят критические проблемы: разблокирование Ормузского пролива и судьба иранских запасов обогащенного урана.

В настоящее время в Иране находятся по меньшей мере шесть американцев. Среди них — 61-летний Камран Хекмати, задержанный по обвинению в посещении Израиля, и 49-летний журналист Реза Вализаде, приговоренный к 10 годам тюрьмы за «сотрудничество с враждебным правительством». Оба администрация Трампа официально признала «незаконно задержанными».

Позиции сторон и официальные заявления

В Государственном департаменте США выступили с осуждением действий Тегерана, назвав их «позорной историей несправедливого задержания иностранных граждан».

«Из уважения к их безопасности нам больше ничего не есть, чем бы поделиться», — отметили в ведомстве, призвав Иран немедленно уволить всех американцев.

Белый дом воздерживается от раскрытия деталей переговорного процесса. Спикер Анна Келли в ответе по электронной почте подчеркнула:

«Это продолжающиеся дискуссии, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры по прессе».

Что говорят эксперты

Защитники задержанных надеются, что Иран пойдет на этот шаг как жест доброй воли для деэскалации конфликта. Киран Рэмзи из некоммерческой организации Global Reach отметил, что увольнение граждан США было бы для Ирана «простым и беспотерьным способом уйти от текущих военных действий».

В то же время существуют опасения, что в случае сложностей в переговорном процессе по энергетическим и ядерным вопросам запрос на освобождение заключенных может быть отложен. Ситуация усугубляется продолжающейся войной, перебоями в работе интернета в иранских тюрьмах и последствиями авиаударов, что ставит под угрозу жизнь задержанных.

Война в Иране — последние новости

Ранее мы писали, если мирные переговоры США и Ирана, которые будут проходить в Пакистане, терпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики. Удалось ли сторонам договориться, станет известно в течение суток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно прекратить взимать плату с нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Ранее мы писали, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил в пятницу, 10 апреля, что надеется на положительные переговоры с Ираном, отправляясь на встречу в Пакистан. В то же время, он предостерег Тегеран от попыток обмана во время диалога.