США хотят эвакуировать своих граждан из Украины из-за возможного нападения России

В США достаточно серьезно воспринимают возможность вторжения российских войск в Украину.

Администрация США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан Соединенных Штатов Америки из Украины в случае вторжения России.

Об этом сообщает американское издание СNN.

Также читайте Дипломаты объяснили, почему для переговоров Байдена с Путиным был выбран именно видеозвонок

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что планированием о потенциальной эвакуации своих громад на случай чрезвычайных ситуаций руководит Пентагон.

"На брифинге для сенаторов высокопоставленного должностного лица Госдепартамента Виктории Нуланд очертила жесткий пакет санкций, который готовит администрация в ответ на потенциальное нападение России. Однако она признала, что варианты США для сдерживания вторжения РФ достаточно ограничены" — отмечает издание.

Как пишет CNN, американские чиновники уверяют, что глава Кремля Владимир Путин собрал достаточно военной силы, техники и припасов вблизи границ Украины. Это свидетельствует, по их словам, что РФ может напасть на Украину в кратчайшие сроки.

Отмечается, что администрация США не видит потребности в эвакуации, сейчас происходит обсуждение возможной эвакуации, являющееся частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью. В то же время, как отметили многие чиновники, обсуждение показывает, насколько серьезно администрация воспринимает возможность вторжения.

Также читайте Все экономические и дипломатические инструменты: Британия пообещала предотвратить агрессию РФ против Украины

В настоящее время Пентагон планирует ряд разных сценариев на случай необходимости эвакуации, начиная от меньшей эвакуации только неважных государственных служащих США в большей эвакуации с большей группой американских граждан, сообщили источники.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, Байден и Путин начали переговоры. Лидеры обеих стран обсудят ситуацию в Украине и стягивание Россией воск к нашим границам.

Ранее Алексей Резников предупредил Европу о катастрофических последствиях российского вторжения.

Читайте также: