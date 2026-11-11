США хотят нового соглашения с Россией по Европе: о чем будут просить Путина

США и РФ / © ТСН

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США попросили Россию подготовить новое предложение по безопасности в Европе. В ней Москва должна предложить конкретные шаги по уменьшению напряженности на континенте.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

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На протяжении многих лет Россия стремилась заключить соглашение о безопасности, которое ограничивало бы расширение НАТО и сокращало военное присутствие Альянса в Восточной Европе.

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Ранее Вашингтон отвергал такие требования, однако сейчас американская сторона выражает готовность рассмотреть их в определенной форме как часть более широкой договоренности о прекращении войны в Украине. Впрочем, многие европейские правительства относятся к такому подходу администрации США с большим недоверием.

В четверг посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся в Москве с Владимиром Путиным. Они также попытаются убедить его позволить европейским представителям присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ожидается, что вечером того же дня из Москвы Кушнер и Уиткофф отправятся в Дублин, где запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

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По итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Несмотря на это, американские посредники продолжают дипломатическую работу. Далее они отправятся в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными».

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