США могут вывести из Европы 20 тыс. своих военнослужащих. Издание анализирует, к чему это приведет.

Заострение разрыва между администрацией американского президента Дональда Трампа и европейскими союзниками, а также вероятности сокращения количества американских войск, а это 20 тысяч своих военнослужащих, подогревают нервозность европейцев относительно того, насколько континент все еще может полагаться на 80-летнее соглашение с последовавшей мировой войной после Соединенными Штатами.

Об этом говорится в материале Washington Post.

Глава Минобороны США Пит Гегсет на встрече с коллегами из стран НАТО заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть свое военное присутствие в Европе. По информации The Washington Post, администрация Дональда Трампа может вывести из континента около 20 тысяч. американских военных, которых дополнительно направил 46 президент Джо Байден.

Как говорится в материале, 20 тыс. бойцов — это примерно пятая часть всех американских войск в Европе.

Журналисты издания Financial Times также написали о возможном выводе американских солдат из стран ЕС, которые в основном были размещены в Польше и Румынии.

Европейские лидеры тем временем хотят убедиться, что если какое-нибудь сокращение войск все же произойдет, то оно не будет результатом переговоров США с Россией.

По данным США, в Европе находятся от 75 тысяч. до 105 тыс. американских военнослужащих, из которых 63 тыс. размещены на постоянной основе. Если их количество станет сокращаться, последствия могут варьироваться от символического уменьшения до серьезного ослабления оборонных возможностей региона.

Немецкие официальные лица отмечают, что присутствие американских войск играет ключевую роль не только в защите Европы, но и обеспечении глобальных интересов США. Например, база Рамштайн в Германии является важным центром для проведения американских операций не только в Европе, но и за ее пределами.

В то же время некоторые европейские дипломаты убеждены, что даже на фоне возникшей в связи с переговорными инициативами Трампа неопределенности Вашингтон вряд ли пойдет на масштабный вывод американских войск из стран ЕС, хотя европейцам в любом случае нужно будет готовиться к худшему сценарию. Бывший британский дипломат Найджел Гоулд-Дэвис на этот счет отметил, что пока неясно, как ситуация сложится на практике.

"Я просто беспокоюсь, что, учитывая, откровенно говоря, изменчивый характер президента Трампа, насколько Европа может быть уверена в любой степени американской защиты и обороны", — сказал он.

Напомним, в Белом доме сделали неожиданное заявление об украинском президенте.