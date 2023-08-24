США хотят продлить соглашение с Китаем о сотрудничестве в научно-технической сфере

США хотят оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также внести изменения в документ.

Соединенные Штаты намерены продлить соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Китаем на ближайшие шесть месяцев.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтону продолжение соглашения о сотрудничестве с Пекином необходимо для того, чтобы оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также провести переговоры в КНР по внесению изменений в документ.

"Это краткосрочное продление на шесть месяцев сохранит силу соглашения, пока мы будем искать полномочия для проведения переговоров по внесению изменений и усилению условий STA. Это не обязывает Соединенные Штаты к более долгосрочному продлению", — сказал представитель Государственного департамента агентству.

В Государственном департаменте США заявили, что прекрасно осознают вызовы и угрозы научного сотрудничества с Китаем и не собираются ничего делать, что может повредить интересам США.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовятся к потенциальной войне с Китаем в Тихом океане.

Кроме того, мы ранее информировали, что США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать диалог с островом.

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